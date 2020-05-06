Роскачество оценило средства для мытья посуды

Эксперты Роскачества проверили средства для мытья посуды семи торговых марок по 18 показателям качества и безопасности. Они пришли к выводу, что моющие средства стали хуже.

Так, лидировавшее в рейтинге прошлого года Fairy стало хуже справляться с загрязнениями, поэтому сдало позиции. Кроме того, еще две торговые марки — AOS и Synergetic — покинули топ-10, а у трех (Frosch, Sorti и «Пемолюкс») качество либо снизилось, либо не повысилось.

В моющих средствах AOS и «Золушка» эксперты обнаружили повышенное количество микроорганизмов — это нарушение норм Единых санитарно-эпидемиологических требований.

По итогам исследования лидерами стали средства для мытья посуды Sarma и Sodasan, набравшие одинаковое количество баллов.