В Ленобласти водителей и пассажиров общественного транспорта проверяют на наличие масок

Рейды прошли во Всеволожском и Гатчинском районах Ленобласти.

Специалисты Управления Ленобласти по транспорту начали проверки по соблюдению санитарно-противоэпидемических норм в общественном транспорте региона. Так, 6 мая у водителей проверили наличие масок и перчаток, а также лицензии на перевозку и санитарные книжки. А пассажиров предупредили о скором введении в регионе “масочного режима”.

Вам будет интересно В 7 районах Ленобласти будет введен обязательный масочный режим 5 мая в своем instagram-аккаунте Александр Дрозденко сообщил о начале работы над постановлением, вводящим обязательный масочный режим в семи районах... 05.05.2020 431

Напомним, что в семи районах Ленобласти: Бокситогорском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Ломоносовском, Приозерском и Тосненском, в ближайшее время будет введен обязательный “масочный режим”. Он подразумевает ношение защитной маски в общественном транспорте, общественных местах и магазинах.