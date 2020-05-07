Фото и видео: мотоциклист получил тяжелые травмы в ДТП за Большой Ижорой

В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают: 7 мая на 49 км автодороги Петербург – Ручьи за Большой Ижорой в результате ДТП 30-летний мотоциклист получил тяжелые травмы.
Мотоцикл Honda столкнулся с автомобилем Isuzu. В результате ДТП 30-летний мотоциклист получил тяжелые травмы. На аварийном участке было организовано реверсивное движение.
Вам будет интересно
6 мая около 19:30 в полицию Волховского района сообщили об утопленнике, которого нашли в реке возле магазина, расположенного на Волховском...
07.05.2020 27