Фото и видео: мотоциклист получил тяжелые травмы в ДТП за Большой Ижорой

В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают: 7 мая на 49 км автодороги Петербург – Ручьи за Большой Ижорой в результате ДТП 30-летний мотоциклист получил тяжелые травмы.

Мотоцикл Honda столкнулся с автомобилем Isuzu. В результате ДТП 30-летний мотоциклист получил тяжелые травмы. На аварийном участке было организовано реверсивное движение.