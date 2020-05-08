Волхов украсили ко Дню Победы — фото

В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Волхове украсили городские улицы.

Несмотря на то, что в этом году юбилейные мероприятия пройдут в онлайн-режиме, в городе постарались создать атмосферу предстоящего праздника. Снимками в соцсетях поделился фотограф из Волхова Тимур Румянцев.

Подготовка к празднику прошла и в других населенных пунктах Ленобласти. Так, главные улицы и площади Выборга украсили в едином стиле — разместили баннеры с официальной символикой 9 Мая, тематические плакаты, перетяжки, на Рыночной площади установили объемную конструкцию “Звезда Победы”. В Сосновом Бору появился стрит-арт ко Дню Победы.