Михаил Мурашко: в России развернуто 127 тыс коек для пациентов с коронавирусом, 32% коек свободны

В России развёрнуто 127 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, 32% коек свободны, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
«На сегодняшний день у нас развёрнуты 127 тысяч коек по стране. Из них 95 тысяч коек — это те, которые по требованиям были с реанимационным кислородом подключения для оказания помощи при первичной госпитализации. И дополнительные койки сегодня разворачиваем, они больше ориентированы на долечивание пациентов. И к ним уже более щадящие требования и по персоналу, и по оснащению», — рассказал Мурашко на заседании президиума фракции «Единой России».
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«В целом у нас сегодня 32% коек свободны, более 80 тысяч пациентов с подозрением или с уже подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся на лечении», — добавил министр.