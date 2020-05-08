9 мая общественный транспорт в Петербурге будет работать по графику выходного дня

В связи с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге 9 мая пассажирский транспорт будет работать в обычном режиме по графику выходного дня. Об этом сообщают на официальном сайте администрации города.

Так, автобусы, троллейбусы и другой наземный транспорт будет работать до 23.00. За исключением трамвайного маршрута №3 — он не будет работать совсем.

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Петербургский метрополитен будет работать до 22.00. Станции метро “Адмиралтейская” и “Горьковская” закроются в 21.00. Поезда до окончания движения будут проезжать их без остановок.