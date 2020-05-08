“Ленинградский помогатор” расскажет о региональных мерах поддержки в период пандемии

В Ленобласти запустили чат-бот “Ленинградский помогатор”, который поможет ленинградцем узнать о региональных мерах поддержки в период пандемии, найти инструкции, бланки заявлений и необходимые контакты.

Бот ответит на все интересующие вопросы в таких направлениях, как социальная поддержка, помощь малому и среднему бизнесу, государственным учреждениям, забота о пожилых, волонтерство и добровольчество. Если “Ленинградский помогатор” не сможет ответить, то с ленинградцами свяжется консультант.

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Чат-бот уже доступен в социальной сети ВКонтакте и Telegram. Сервис доступен круглосуточно. Меры поддержки будут регулярно дополняться.