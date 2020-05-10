Жителей Ленобласти ждет малооблачная погода 11 мая

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 11 мая жителей региона ждет малооблачная погода без осадков.

Кроме того, синоптики обещают ветер южный, юго-восточный 6-11 м/с, на востоке 2-7 м/с.

Температура воздуха будет меняться ночью от +4 до +9 градусов, местами от 0 до -2 градусов. Температура воздуха днем от +17 до +22 градусов.

Вечером на северо-западе будет местами мокрый снег, понижение температуры воздуха до +6…+11 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.