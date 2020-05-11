Стало известно, где 11 мая зафиксированы 66 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти зафиксированы 66 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего в Ленобласти заболевших – 1566 человек. Выздоровели – 450 человек.

Динамика по населенным пунктам и районам:

Всеволожск;

Кудрово, Всеволожский район;

Новое Девяткино, Всеволожский район;

Мурино, Всеволожский район;

Янино-1, Всеволожский район;

Сертолово, Всеволожский район;

пгт им. Морозова, Всеволожский район;

Старая, Всеволожский район;

Бугры, Всеволожский район;

Романовка, Всеволожский район;

пгт им. Свердлова, Всеволожский район;

Корнево, Всеволожский район;

Хапо-Ое, Всеволожский район;

Выборг;

Первомайское, Выборгский район;

Гатчина;

Вырица, Гатчинский район;

Пудомяги, Гатчинский район;

Строганово, Гатчинский район;

Коммунар, Гатчинский район;

Новый, Свет Гатчинский район;

Дружная, Горка Гатчинский район;

Пудость, Гатчинский район;

Кингисепп;

Котельский, Кингисеппский район;

Валговицы, Кингисеппский район;

Кировск;

Шлиссельбург, Кировский район;

Отрадное, Кировский район;

Синявино, Кировский район;

Назия, Кировский район;

Келози, Ломоносовский район;

Сосново, Приозерский;

Соловьевка, Приозерский район;

Тихвин.