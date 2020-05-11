Стало известно, где 11 мая зафиксированы 66 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти зафиксированы 66 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего в Ленобласти заболевших – 1566 человек. Выздоровели – 450 человек.

Динамика по населенным пунктам и районам:

  • Всеволожск;
  • Кудрово, Всеволожский район;
  • Новое Девяткино, Всеволожский район;
  • Мурино, Всеволожский район;
  • Янино-1, Всеволожский район;
  • Сертолово, Всеволожский район;
  • пгт им. Морозова, Всеволожский район;
  • Старая, Всеволожский район;
  • Бугры, Всеволожский район;
  • Романовка, Всеволожский район;
  • пгт им. Свердлова, Всеволожский район;
  • Корнево, Всеволожский район;
  • Хапо-Ое, Всеволожский район;
  • Выборг;
  • Первомайское, Выборгский район;
  • Гатчина;
  • Вырица, Гатчинский район;
  • Пудомяги, Гатчинский район;
  • Строганово, Гатчинский район;
  • Коммунар, Гатчинский район;
  • Новый, Свет Гатчинский район;
  • Дружная, Горка Гатчинский район;
  • Пудость, Гатчинский район;
  • Кингисепп;
  • Котельский, Кингисеппский район;
  • Валговицы, Кингисеппский район;
  • Кировск;
  • Шлиссельбург, Кировский район;
  • Отрадное, Кировский район;
  • Синявино, Кировский район;
  • Назия, Кировский район;
  • Келози, Ломоносовский район;
  • Сосново, Приозерский;
  • Соловьевка, Приозерский район;
  • Тихвин.
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