Стало известно, где 11 мая зафиксированы 66 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти зафиксированы 66 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Всего в Ленобласти заболевших – 1566 человек. Выздоровели – 450 человек.
Динамика по населенным пунктам и районам:
- Всеволожск;
- Кудрово, Всеволожский район;
- Новое Девяткино, Всеволожский район;
- Мурино, Всеволожский район;
- Янино-1, Всеволожский район;
- Сертолово, Всеволожский район;
- пгт им. Морозова, Всеволожский район;
- Старая, Всеволожский район;
- Бугры, Всеволожский район;
- Романовка, Всеволожский район;
- пгт им. Свердлова, Всеволожский район;
- Корнево, Всеволожский район;
- Хапо-Ое, Всеволожский район;
- Выборг;
- Первомайское, Выборгский район;
- Гатчина;
- Вырица, Гатчинский район;
- Пудомяги, Гатчинский район;
- Строганово, Гатчинский район;
- Коммунар, Гатчинский район;
- Новый, Свет Гатчинский район;
- Дружная, Горка Гатчинский район;
- Пудость, Гатчинский район;
- Кингисепп;
- Котельский, Кингисеппский район;
- Валговицы, Кингисеппский район;
- Кировск;
- Шлиссельбург, Кировский район;
- Отрадное, Кировский район;
- Синявино, Кировский район;
- Назия, Кировский район;
- Келози, Ломоносовский район;
- Сосново, Приозерский;
- Соловьевка, Приозерский район;
- Тихвин.
Вам будет интересно
За прошедшие сутки в России зафиксировано 11 656 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. В Ленобласти – 66 новых случаев, в Петербурге...
11.05.2020 113