В метро Петербурга заработали 16 ранее закрытых вестибюлей

Не откроется пока только вестибюль станции “Новокрестовская”.

С 12 мая из-за увеличения пассажиропотока в петербургском метро заработали ранее закрытые 16 вестибюлей. На данный момент не откроется только “Новокрестовская”. Об этом сообщают “Невские новости”.

“Сейчас происходит увеличение пассажиропотока и вестибюли открыли, чтобы люди не сталкивались. В прошедшие выходные пассажиропоток был около 350 тысяч человек в сутки”, — отметили в пресс-службе петербургского метро.

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Напомним, что петербуржцы с 12 мая обязаны носить медицинские маски и перчатки в общественном транспорте. Также в Петербурге продлили коронавирусные ограничения до 31 мая.