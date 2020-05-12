«Забота о детях – задача государства»: параолимпийский чемпион поддерживает поправки в Конституцию

Двукратный параолимпийский чемпион по легкой атлетике Федор Триколич высказался в пользу поправок в Конституцию.
Спортсмен подчеркнул, что, согласно новым поправкам в Конституцию, социальная поддержка от государства будет адресной, и получат ее именно те, кто в ней нуждается.
Федор Триколич подчеркивает, что главную роль в воспитании детей должна играть семья, но государство не имеет право самоустраняться, ведь оно не только дополняет семью, но и подстраховывает ее. В этой связи хорошо, что поправки в Конституцию затрагивают и детей, оставшихся без попечения – страна даст им то, что должны были дать родители.
По мнению спортсмена, важнейшие поправки касаются воспитания патриотизма.
Так и каждый гражданин России должен любить Родину, помогая ей становиться лучше по мере сил.