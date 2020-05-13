Футболистку «Зенита» обокрали на 1,6 млн рублей в Ленобласти

Воры вынесли из квартиры на Выборгском шоссе в Ленобласти ценностей на 1,6 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, полиция расследует крупную квартирную кражу ценностей, принадлежащих жительнице Москвы — футболистке «Зенита». Неизвестные похитили из сейфа и шкафа часы Hublot стоимостью 1 миллион рублей, Casio g-shock стоимостью 75 тысяч рублей и других брендов. Также неизвестные забрали золотые изделия.

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По данным СМИ ценности принадлежали жительнице Москвы Людмиле Шадриной, которая играет за петербургскую женскую футбольную команду «Зенит».