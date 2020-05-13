Парк «Монрепо» снова открыли для посетителей

Посетители при этом должны соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки.

Парк “Монрепо” в Выборге снова открыли для посетителей после снятия ограничений из-за пандемии коронавируса. Как сообщает пресс-служба музея-заповедника, в парке разрешены одиночные, парные и семейные прогулки. Также допускается проведение экскурсий в группах до пяти человек.

При этом посетители должны соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра и использовать средств индивидуальной защиты.

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Напомним, что с 12 мая в Ленобласти началось поэтапное снятие ограничений по COVID-19. Решения будут приниматься отдельно по каждому району на основе эпидемиологической обстановки.