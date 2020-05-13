Госдума приняла закон о голосовании на выборах дистанционно

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который позволит голосовать на выборах дистанционно.

Законом предполагается возможность голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также собирать подписи избирателей через портал “Госуслуги”. При этом с помощью системы может быть собрано не более половины подписей от числа необходимых. Об этом пишет РИА Новости.

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ЦИК будет принимать решение о том, на каких выборах можно будет проголосовать дистанционно. Уточняется, что законопроект не будет распространяться на голосование по поправкам в Конституцию.