Александр Дрозденко: «Парикмахеры Ленобласти вышли на работу»

В ходе рабочей поездки в Кировский район губернатор Ленобласти Александр Дрозденко посетил парикмахерскую в Кировске.

Местный парикмахер – Надежда Тузлукова – поправила прическу главы региона. При этом соблюдались санитарно-противоэпидемические нормы.

«Парикмахеры Ленобласти вышли на работу во всех районах. Воспользовался возможностью», – сообщил Александр Дрозденко в своем Instagram

Глава региона отметил, что маски, перчатки, бахилы и дезинфекция – все было на месте.