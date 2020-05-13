Александр Дрозденко: «Парикмахеры Ленобласти вышли на работу»

В ходе рабочей поездки в Кировский район губернатор Ленобласти Александр Дрозденко посетил парикмахерскую в Кировске.
Местный парикмахер – Надежда Тузлукова – поправила прическу главы региона. При этом соблюдались санитарно-противоэпидемические нормы.
«Парикмахеры Ленобласти вышли на работу во всех районах. Воспользовался возможностью», – сообщил Александр Дрозденко в своем Instagram
Глава региона отметил, что маски, перчатки, бахилы и дезинфекция – все было на месте.
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Парикмахеры #ленобласть вышли на работу во всех районах. Воспользовался возможностью подстричься в Кировске у Надежды Тузлуковой. Маски, перчатки, бахилы, дезинфекция — все на месте. Спасибо за стрижку! P. S. Ради вашего здоровья — соблюдайте меры безопасности и следите за их выполнением там, где бываете. #дрозденко #стрижка #будьтездоровы
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