Александр Дрозденко: «Парикмахеры Ленобласти вышли на работу»

Парикмахеры #ленобласть вышли на работу во всех районах. Воспользовался возможностью подстричься в Кировске у Надежды Тузлуковой. Маски, перчатки, бахилы, дезинфекция — все на месте. Спасибо за стрижку! P. S. Ради вашего здоровья — соблюдайте меры безопасности и следите за их выполнением там, где бываете. #дрозденко #стрижка #будьтездоровы