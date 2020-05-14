Число выявленных случаев COVID-19 в Санкт-Петербурге приблизилось к 9 тысяч – оперштаб

Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге достигло почти 9 тысяч, при этом выздоровели 1899 человек, сообщает городской оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 460 новых случаев.

«Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 8945 случаев заражения COVID-19. Умерло 69 человек. Выздоровело 1899 человек», — говорится в сообщении.

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В Петербурге за последние сутки обследованы на коронавирус 10 613 человек. На карантине находится 3589 человек, из них 175 — в обсерваторе, 922 — на самоизоляции, 2492 – контактные.