Медики Ленобласти получили в дар 1000 лицевых щитков

Лицевые щитки изготовили и передали в дар сотрудники компании Северо-Западный центр трансфера технологий (СЗЦТТ)

Экраны снижающие риск заражения COVID-19 будут распределены региональной общественной организацией «Профессиональная ассоциация специалистов сестринского дела» по 34 лечебно-профилактическим учреждениям Ленобласти.

Основные функциональные части визоров изготавливаются на 3D-принтерах. За последние две недели СЗЦТТ изготовил и безвозмездно передал врачам Петербурга и Ленобласти 2000 защитных лицевых экранов.

Как уже ранее писал ivbg.ru, предприятия сельского хозяйства и пищевой промышленности передают свою продукцию медика в моноинфекционный центр, который принимает больных с Сovid-19 из восточных районов Ленинградской области.

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По информации на 14 мая, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 4,4 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 298 тысяч случаев. Выздоровевшими считаются свыше 1,6 млн человек из общего числа заразившихся.

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 69 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией.