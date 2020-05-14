14 мая в половине районов Ленобласти не зафиксировано новых заболеваний COVID-19

Эпидемиологическая ситуация в Ленобласти остается стабильной.

Ежедневно в некоторых районах Ленобласти выявляют от одного до десяти зараженных. Так, на за последние сутки в Выборгском районе подтвердили десять фактов, во Всеволожском — восемь, Киришском — четыре, Волосовском — три, Тосненском — два, в Сланцевом и Тихвинском — по одному. В Гатчинском районе остается напряженная ситуация — 40 новых случаев, 18 из которых в Гатчине.

В девяти районах Ленобласти на 14 мая новых случаев COVID-19 не зафиксировано.

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При этом с начала пандемии в Ленобласти выздоровели 56 человек, регион входит в ТОП-15 регионов по количеству выздоровлений.