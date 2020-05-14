Депутаты Петербурга предложили не штрафовать людей без масок на улице

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Депутаты Законодательского Собрания Петербурга Борис Вишневский и Максим Резник обратились в МВД с просьбой не штрафовать людей без масок на улице.

Авторы инициативы ссылаются на мнение академика РАН Зверева, а также некоторых представителей Роспотребнадзора и МЧС, которые не видят особой пользы в ношении масок и перчаток. А в связи с тем, что на улице люди подвергаются меньшей опасности заразиться, чем в магазине или автобусе, штрафовать их за отсутствие средств защиты нецелесообразно.

По мнению депутатов, вместо штрафа можно ограничиться предупреждением.

Вам будет интересно
В Первомайском и Пикалево сняли карантин, введенный из-за COVID-19
С 14 мая в поселке Первомайское и в городе Пикалево отменили карантин по коронавирусу, который был введен 30 апреля. Санитарный врач...
14.05.2020 138