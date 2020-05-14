Депутаты Петербурга предложили не штрафовать людей без масок на улице

Депутаты Законодательского Собрания Петербурга Борис Вишневский и Максим Резник обратились в МВД с просьбой не штрафовать людей без масок на улице.

Авторы инициативы ссылаются на мнение академика РАН Зверева, а также некоторых представителей Роспотребнадзора и МЧС, которые не видят особой пользы в ношении масок и перчаток. А в связи с тем, что на улице люди подвергаются меньшей опасности заразиться, чем в магазине или автобусе, штрафовать их за отсутствие средств защиты нецелесообразно.

По мнению депутатов, вместо штрафа можно ограничиться предупреждением.