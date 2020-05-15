Прохладная и дождливая погода, ожидается в Ленобласти в пятницу

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Местами в регионе ожидаются дожди.

Согласно сообщениям синоптиков 15 мая на территории Ленобласти и Северной столицы ожидается прохладная и дождливая погода, местами возможны ливни.

Вам будет интересно
Синоптики пообещали россиянам неоднородное лето
В целом россиян ожидает теплое лето, но будет сопровождаться периодами похолодания. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.  Согласно...
12.05.2020 293

Температура будет на уровне от +2 до +9 градусов тепла, местами и у водоёмов до +4 градусов. Ветер ожидается юго-западный 3-5 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление будет на уровне нормы.