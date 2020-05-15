Ежедневная сводка о мировой эпидемии коронавирусной инфекции.

По последней информации, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 4,5 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 303 тысяч случаев. Выздоровевшими считаются свыше 1,7 млн человек из общего числа заразившихся. Об это сообщает университет Джонса Хопкинса.

В Испании COVID-19 диагностирован более 272646 тысяч человек. Непростая ситуация складывается в Италии, где насчитывают 223096 заражённых. США лидируют по распространению вируса: 1 457 593 заболевших.

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В России, по состоянию на утро 15 мая, число заразившихся коронавирусом составляло 252245 человек. Всех, с кем контактировали новые пациенты, ждут обследования врачей. Все граждане находятся под постоянным наблюдением в специальных боксах.