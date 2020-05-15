Жителей Ленобласти ждет небольшой дождь 16 мая

По данным ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, 16 мая в Ленобласти ожидается облачная, ночью с прояснениями погода.
Согласно сообщениям синоптиков, ночью в регионе местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Ветер ночью юго-западный слабый, днем юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -1…+4 гр., днем столбики термометров покажут +8…+13 гр.
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12.05.2020 302