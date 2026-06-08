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В Ленобласти зацвел ядовитый багульник

В лесах и на болотах Ленинградской области началось цветение багульника болотного. Это растение, внешне привлекательное, представляет серьезную опасность для здоровья человека из-за своих токсичных свойств, предупредил биолог Павел Глазков.

В Ленобласти зацвел ядовитый багульник - Багульник выделяет резкий специфический запах, который обладает одурманивающим и отравляющим действи
Фото: max.ru/kazdoytvaripopare

Багульник выделяет резкий специфический запах, который обладает одурманивающим и отравляющим действием. Длительное пребывание на болоте в период цветения может привести к головокружению и сильной головной боли. Дурманящая сила растения особенно усиливается в жаркую солнечную погоду.

Жителей Ленобласти просят не задерживаться на болотах в период цветения багульника. Тем, кто хочет понаблюдать за цветением, советуют делать это рано утром или вечером, когда жара спадает.

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При этом багульник является и лекарственным растением. В народной медицине его сушат в августе-сентябре и применяют как отхаркивающее, спазмолитическое, дезинфицирующее, потогонное и мочегонное средство.

Теги

Ленобласть багульник Павел Глазков
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Тысячи транзакций в сутки: СК и ФСБ задержали 24 человека по делу о финансировании онлайн-казино

ФСБ вместе с СК РФ пресекла деятельность преступного сообщества, обеспечивавшего финансирование онлайн-казино.

Тысячи транзакций в сутки: СК и ФСБ задержали 24 человека по делу о финансировании онлайн-казино - Размер незаконного дохода подсчитывается.
Скрин видео: ЦОС ФСБ России

Задержаны 24 человека, еще восемь объявлены в розыск, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ и официальный представитель СК Светлана Петренко.  Им предъявлены обвинения в незаконном проведении азартных игр, неправомерном обороте средств платежей, организации преступного сообщества и участии в нем. У задержанных изъяли деньги, предметы роскоши и дорогостоящие машины. На все имущество подозреваемых наложен арест, в отношении них уже избраны меры пресечения.

По данным СК и ФСБ, члены преступного сообщества обеспечивали незаконный прием ставок для участия в азартных играх в нескольких онлайн-казино с последующим перечислением в адрес казино поступивших денежных средств. Ежедневно осуществлялись тысячи транзакций. Размер незаконного дохода подсчитывается.

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Теги

Россия фсб СК РФ онлайн-казино

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