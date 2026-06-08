В лесах и на болотах Ленинградской области началось цветение багульника болотного. Это растение, внешне привлекательное, представляет серьезную опасность для здоровья человека из-за своих токсичных свойств, предупредил биолог Павел Глазков.
Багульник выделяет резкий специфический запах, который обладает одурманивающим и отравляющим действием. Длительное пребывание на болоте в период цветения может привести к головокружению и сильной головной боли. Дурманящая сила растения особенно усиливается в жаркую солнечную погоду.
Жителей Ленобласти просят не задерживаться на болотах в период цветения багульника. Тем, кто хочет понаблюдать за цветением, советуют делать это рано утром или вечером, когда жара спадает.
При этом багульник является и лекарственным растением. В народной медицине его сушат в августе-сентябре и применяют как отхаркивающее, спазмолитическое, дезинфицирующее, потогонное и мочегонное средство.