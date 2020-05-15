В Рощино одним проблемным объектом стало меньше

Дома ввели накануне банкротства застройщика. Комитет Госстройнадзора выдал разрешение на ввод трёх корпусов долгостроя ЖК «Новое Рощино»

Компания «ИСК «Интер-строй» начала возводить шестиэтажные дома на 174 квартиры на Социалистической улице в 2014 году. Новоселье планировалось на лето 2015 года. Однако сбыться этому было не суждено, так как застройщик прекратил работы.

В результате для достройки объекта был привлечён инвестор и, при содействии региональных властей, дома удалось завершить. Параллельно были поданы иски на признание застройщика банкротом.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти в 2019 году завершили строительство 22 домов-долгостроев. Свои долгожданные квартиры получили более 4,5 тыс человек.

Отметим, что Ленобласть стала первым регионом России, в котором создан Фонд помощи дольщикам. Администрация Ленобласти своевременно и в полном объеме передала информацию о всех проблемных домах, которые можно завершить с помощью механизмов Фонда, а также свои пожелания. Ранее поправками в бюджет 2019 года на те же цели было выделено 800 млн рублей, затем добавили еще два млрд рублей.