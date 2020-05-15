Некоторые магазины не успели подготовиться к открытию «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас»

С сегодняшнего дня, 15 мая, ТРК «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» возобновили свою работу, однако не все магазины успели подготовиться к открытию.
Пресс-служба «Меги» отмечает, что до особого распоряжения останется закрытым магазин IKEA. При этом магазины одежды и обуви открыты только частично, сообщают «Невские новости».
Тем временем магазин IKEA работает только на выдачу интернет-заказов. До дальнейшего уведомления пока закрыты детские площадки, кафе и рестораны, кинотеатры и семейные комнаты.
Для безопасности посетителей в здании предусмотрены дополнительные дозаторы дезинфицирующих средств для рук, увеличена частота и интенсивность дезинфекций мест общественного пользования, также проводится регулярная очистка системы кондиционирования воздуха на всей территории.
Ранее ivbg.ru писал, что в Ленинградской области с 1 июня могут открыться крупные фитнес-центры. В настоящее время, по словам губернатора, этот вопрос прорабатывается с Роспотребнадзором.