Стало известно откуда забрали новых зараженных в Ленобласти 15 мая

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 66 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией.
Общее число заболевших в регионе — 1841 человек. Выздоровели 593 человека.
По информации ivbg.ru, заразившиеся проживают в следующих населенных пунктах:
- Реполка Волосовский район;
- Волхов;
- Всеволожск;
- пгт им. Свердлова Всеволожский район;
- Выборг;
- Первомайское Выборгский район;
- Селезнево Выборгский район;
- Приветнинское Выборгский район;
- Гатчина;
- пгт. Сиверский Гатчинский район;
- Строганово Гатчинский район;
- Монделево Гатчинский район;
- Шпаньково Гатчинский район;
- Малые Колпаны Гатчинский район;
- Чаща Гатчинский район;
- Семрино Гатчинский район;
- Большое Верево Гатчинский район;
- Березнево Гатчинский район8
- Кингисепп;
- Усть-Луга Кингисеппский район;
- Ополье Кингисеппский район;
- Порхово Кингисеппский район;
- Кировск;
- Отрадное Кировский район;
- Приладожский Кировский район;
- пгт. Назия Кировский район;
- Сологубовка Кировский район;
- пгт Павлово Кировский район8
- Шум Кировский район;
- Михайловский Кировский район;
- Лодейное поле;
- Келози Ломоносовский район;
- Сланцы;
- Тихвин;
- Шугозеро Тихвинский район;
- Кудрево Тихвинский район;
- Федоровское Тосненский район.