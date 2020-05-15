Стало известно откуда забрали новых зараженных в Ленобласти 15 мая

Автор: Гузель Галимова
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Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 66 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией.

Общее число заболевших в регионе — 1841 человек. Выздоровели 593 человека.

По информации ivbg.ru, заразившиеся проживают в следующих населенных пунктах:

  • Реполка Волосовский район;
  • Волхов;
  • Всеволожск;
  • пгт им. Свердлова Всеволожский район;
  • Выборг;
  • Первомайское Выборгский район;
  • Селезнево Выборгский район;
  • Приветнинское Выборгский район;
  • Гатчина;
  • пгт. Сиверский Гатчинский район;
  • Строганово Гатчинский район;
  • Монделево Гатчинский район;
  • Шпаньково Гатчинский район;
  • Малые Колпаны Гатчинский район;
  • Чаща Гатчинский район;
  • Семрино Гатчинский район;
  • Большое Верево Гатчинский район;
  • Березнево Гатчинский район8
  • Кингисепп;
  • Усть-Луга Кингисеппский район;
  • Ополье Кингисеппский район;
  • Порхово Кингисеппский район;
  • Кировск;
  • Отрадное Кировский район;
  • Приладожский Кировский район;
  • пгт. Назия Кировский район;
  • Сологубовка Кировский район;
  • пгт Павлово Кировский район8
  • Шум Кировский район;
  • Михайловский Кировский район;
  • Лодейное поле;
  • Келози Ломоносовский район;
  • Сланцы;
  • Тихвин;
  • Шугозеро Тихвинский район;
  • Кудрево Тихвинский район;
  • Федоровское Тосненский район.