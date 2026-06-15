В Ленинградской области стартуют проектно-изыскательские работы для строительства первого дома в рамках новой программы расселения аварийного жилья. Объект появится в городе Волосово.

Старт программы начинается с Волосово, поскольку здесь уже есть подготовленный земельный участок и понятная планировка под семьи, которые нуждаются в переселении из аварийного фонда. Компания «ЛенОблАИЖК» готовит дом на 63 квартиры общей площадью 2,7 тысячи квадратных метров. Проектировщик уже приступил к работе, полный комплект документации планируется получить в апреле 2027 года.

В текущем году планируется приступить к проектированию ещё четырёх объектов в Пикалёво и Выборге. В следующем году запланировано начало строительства двух домов в Пикалёво по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

В правительстве региона отмечают, что задача властей — обеспечить жителям ясный маршрут: от признания дома аварийным до получения ключей от новой безопасной квартиры. По каждому объекту будет выдерживаться необходимый темп, а все этапы будут проходить без задержек.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, всю актуальную информацию о реализации программы переселения нацпроекта «Жилье и городская среда», которая действует в регионе с 2019 года, можно посмотреть на официальном сайте комитета по строительству Ленобласти. Новая программа расселения аварийного жилья рассчитана до 2030 года. В неё вошли 24 муниципальных образования, 74,8 тысячи квадратных метров аварийного жилья и более 5 тысяч жителей. Основной объём расселения регион планирует обеспечить через новые квартиры: 74 процента граждан получат жильё в новых домах, 24 процента — на вторичном рынке, 2 процента — выкупную стоимость.