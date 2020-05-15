Порядка 60% перешедших на удаленку россиян пожаловались на условия работы

Согласно данным исследования ВЦИОМа, порядка 60% опрошенных россиян из числа тех, что перешли на удаленный режим работы, оказались недовольны этим.

Уточняется, что только 36% респондентов одобряют такой формат, передает ТАСС. Преимуществами дистанционной работы россияне называют гибкий график и отсутствие необходимости тратить время на дорогу.

Тем не менее, среди минусов: работа требует прямого контакта с людьми, сложно сосредоточиться, полноценно работать вовсе невозможно. Каждый десятый устал находиться дома, еще 8% отметили, что на удаленке объем работы увеличился. Также среди опрошенные назвали плохой интернет, слабая мощность компьютера, проблемы с разграничением личной жизни и работы.

По данным исследования, доля россиян, работающих удаленно, во время режима самоизоляции выросла с 2 до 16%. В основном это специалисты с высшим образованием: в бюджетной сфере их на удаленке 60%, в коммерческом секторе — 51% опрошенных. В телефонном опросе ВЦИОМа, проведенного 30 апреля, участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.