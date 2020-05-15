27 случаев COVID-19 подтверждено в Сосновом Бору с начала эпидемии

Еще у 13 жителей Соснового Бора — первично положительный результат.
В ЦМСЧ №38 Соснового Бора рассказали о ситуации с коронавирусной инфекцией в городе. В настоящее время лечение проходят 19 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, вылечились – восемь. У 13 диагноз пока предварительный.
Отмечается, что в Сосновом Бору ежедневно проводят около 70 тестов на коронавирусную инфекцию.
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15.05.2020 79
Всего в инфекционном отделении ЦМСЧ № 38 ФМБА России в настоящее время лечение проходят 23 пациента, 17 из них – с диагнозом пневмония.