27 случаев COVID-19 подтверждено в Сосновом Бору с начала эпидемии

Еще у 13 жителей Соснового Бора — первично положительный результат.

В ЦМСЧ №38 Соснового Бора рассказали о ситуации с коронавирусной инфекцией в городе. В настоящее время лечение проходят 19 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, вылечились – восемь. У 13 диагноз пока предварительный.

Отмечается, что в Сосновом Бору ежедневно проводят около 70 тестов на коронавирусную инфекцию.

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Всего в инфекционном отделении ЦМСЧ № 38 ФМБА России в настоящее время лечение проходят 23 пациента, 17 из них – с диагнозом пневмония.