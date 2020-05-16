Две легковушки столкнулись в Петербурге, одна перевернулась

Сегодня утром, 16 мая, на пересечении Дворцовой и Малой улиц в Петербурге произошла авария. Столкнулись BMW X6 M50D и Nissan Almera.

По предварительной информации, первым автомобилем управлял мужчина 1991 года рождения, вторым — мужчина 1975 года рождения. Автомобиль BMW влетел в Nissan, который от столкновения перевернулся.

Уточняется, что авария произошла, когда предполагаемый виновник на BMW, двигаясь по односторонней улице, решил повернуть из правого ряда налево.

Травмы получила пассажирка Nissan — женщина 1969 года рождения. Ее в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу, сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Пушкинскому району.