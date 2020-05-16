В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус 5» на телеканале «Россия 1».

Он рассказал, что сейчас разработка вакцины находится на стадии доклинических испытаний, которые продлятся еще около месяца. На этом этапе определяют токсичность, реактогенность и другие критерии, после исследования которых можно будет приступить к испытаниям вакцины на людях.

«Я думаю, к концу лета зарегистрируют вакцину, я бы так ответил. В августе месяце, я надеюсь, если все будет по плану и не будет никаких неожиданностей», — сказал специалист.

Так он ответил на вопрос, когда будет зарегистрирована вакцина от коронавируса и начнется ее производство. По словам Гинцбурга, вакцина будет вводиться в правое плечо, однако все россияне одновременно ее получить не смогут. Сейчас Минздрав думает, как это реализовать и какие мощности можно освободить, чтобы максимально загрузить их производством вакцины.