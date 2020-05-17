Тело человека со следами укусов нашли в канаве во Всеволожском районе

Накануне вечером, 15 мая, в полицию поступило сообщение об обнаруженном теле мужчины — оно лежало в канаве у садоводства «Поляны-2» во Всеволожском районе.

Очевидцы заметили ноги, торчавшие из-под горы шифера, и сообщили о случившемся правоохранителям. После того, как полицейские разобрали стройматериалы, они увидели тело мужчины в темном свитере и красных штанах с лампасами.

По предварительной информации, тело пролежало на земле продолжительное время. На вид умершему 30-40 лет, у него азиатские черты лица. Выявлены следы укусов.

Тело направлено в морг для установления причины смерти. Устанавливаются обстоятельства.