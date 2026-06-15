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Новости Социум

Инструкция ivbg, как оформить пропуск в Ивангород на празднование 99-летия Ленинградской области

Уже скоро, 1 августа, Ленинградская область отметит своё 99-летие. Праздничные мероприятия пройдут в Ивангороде. Для въезда в пограничную зону жителям и гостям необходимо оформить индивидуальный пропуск. 

Для получения пропуска необходимо подать заявление установленной формы, а также копии страниц документа, удостоверяющего личность, содержащих фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, реквизиты документа и сведения о регистрации.

Сделать это можно несколькими способами: лично обратиться в Пограничное управление ФСБ по адресу: Санкт-Петербург, улица Шпалерная, дом 62, или отправить заявление почтой на этот же адрес. Документы также принимаются по электронной почте pu.spb.lenobl@fsb.ru, через Единый портал государственных и муниципальных услуг, а также через филиал Пограничного управления ФСБ в городе Сосновый Бор (адрес: улица Советская, дом 63а; электронная почта: pu.spb.sb@fsb.ru).

Получить готовый пропуск можно лично в организации, куда подавалось заявление, почтовой связью на указанный в заявлении адрес, либо в форме электронного документа по электронной почте или на Едином портале государственных и муниципальных услуг (если заявление подавалось через портал).

Максимальный срок выдачи пропуска для граждан РФ составляет 15 рабочих дней, для иностранных граждан — 30 рабочих дней.

1 августа Ивангород примет торжественные мероприятия, посвящённые 99-летию со дня образования Ленинградской области. Гости праздника смогут не только стать частью праздничной программы, но и посетить знаковые исторические места города. Среди них — величественная средневековая крепость, атмосферный район «Парусинка», живописные Нарвские водопады, а также уникальный музей Ивана Билибина, где хранится крупнейшая коллекция работ выдающегося графика.

Теги

Ивангород День рождения Ленобласти День Ленобласти
Новости Социум

Началась прямая телефонная линия с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко

Отвечать на вопросы местных жителей глава Ленобласти будет на протяжении одного часа. 

Началась прямая телефонная линия с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко - Отвечать на вопросы местных жителей глава Ленобласти будет на протяжении одного часа.
Фото: Online47

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 15 июня проводит «прямую линию» с жителями региона.

Задать вопрос губернатору можно по следующим телефонным номерам:

♦ 006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в 47-м регионе. Звонок со стационарного телефона бесплатный.

♦ 7(81361)315-01 – звонок платный. Стоимость зависит от тарифа, установленного оператором связи.

Длиться прямая линия будет на протяжении часа - с 16 до 17 часов.

Теги

Александр Дрозденко прямая линия

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