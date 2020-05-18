Редкого пернатого гостя запечатлели в Выборгском районе

Птица селится на травяных болотах и во влажных лугах в северной части Евразии.
Небольшую птицу турухтан смогли снять на видео в заказнике «Раковые озера», который находится в Выборгском районе.
Отмечается, что самец птицы, запечатлённый на видео, устроил «брачные игры», чтобы покрасоваться перед самками.
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