Редкого пернатого гостя запечатлели в Выборгском районе

Автор: Александр Селиванов
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Птица селится на травяных болотах и во влажных лугах в северной части Евразии.

Небольшую птицу турухтан смогли снять на видео в заказнике «Раковые озера», который находится в Выборгском районе.

Отмечается, что самец птицы, запечатлённый на видео, устроил «брачные игры», чтобы покрасоваться перед самками.

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