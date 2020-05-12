Биолог Павел Глазков снял юбилейный сюжет про гнездо белого аиста

Автор: Сергей Агутин
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Автор и ведущий канала о животных «Каждой твари по паре», биолог Павел Глазков снял в Ленобласти юбилейный, 50-й сюжет, посвященный гнезду белого аиста.

Павел Глазков использовал уникальную возможность понаблюдать за происходящим в гнезде белого аиста в режиме реального времени. Ради безопасности птиц, съемки велись на расстоянии с помощью квадракоптера.

Аисты обустроились на крыше водонапорной башни. Их гнездо – крупная постройка из веток, скрепленных землей и соломой. Свои гнезда аисты используют многократно и постоянно достраивают. С годами размер гнезда увеличивается, в них могут селиться и другие птицы.

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