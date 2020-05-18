Оперативный штаб: Число выздоровевших от COVID-19 в России превысило 70 тыс

Автор: Александр Селиванов
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Число выздоровевших от коронавируса в России превысило 70 тысяч (70 209), за сутки выписаны 2836 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

«За последние сутки выписано 2 836 человек… За весь период выписано 70 209», — говорится в сообщении.
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В частности, 1423 человека выписаны в Москве, 273 — в Подмосковье, 102 — в Дагестане.