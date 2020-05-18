Трое неизвестных забили до смерти мужчину в Гатчине

Вчера ночью, 17 мая, в полицию поступило сообщение о 35-летнем мужчине с травмой головы, которого увезли в больницу от дома на улице Чехова в Гатчине. Вскоре он скончался.

Очевидцы сообщили, что незадолго до этого на пациента напали неизвестные. Днем были задержаны 32-летний житель Гатчины и 20-летний уроженец Таджикистана. Также ищут двоих сообщников — 22-летнего приезжего из Узбекистана и 39-летнего местного жителя.

В результате 32-летнего мужчину задержали на двое суток. Ранее его привлекали к ответственности за кражу, грабеж и нарушение ПДД. Его знакомого допросили в качестве свидетеля.

Напомним, 35-летнего мужчину, который скончался в больнице, доставили в медицинское учреждение с открытой травмой головы.