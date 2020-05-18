В Сосновом Бору за выходные выявили восемь новых случаев COVID-19

За весь период пандемии коронавирусом заболели 35 жителей Соснового Бора.

Как сообщает ЦМСЧ №38, за минувшие выходные в Сосновом Бору зарегистрировали восемь новых случаев коронавируса. Общее число заболевших — 35 человек, восемь из них уже выздоровели.

При этом, у 35 жителей Соснового Бора — первично положительный результат. Восемь из них находятся на лечении в стационаре, 27 — находятся дома, ждут результатов повторного тестирования.

Напомним, в Ленобласти за последние сутки выявили 70 новых случаев коронавируса. За все время в регионе заболели 2052 человека, вылечились при этом 697.