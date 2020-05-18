Дорожники приступили к ремонту трассы от Тосно до Нурмы

Десятикилометровый участок региональной трассы отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Подрядчику предстоит уложить два слоя нового покрытия, укрепить обочины и установить новые остановочные павильоны. Качество ремонтных работ будет проверено специализированной лабораторией «Ленавтодора». Оценка свежего покрытия проводится по нескольким параметрам, включая ровность, влагонасыщаемость и коэффициент сцепления шин с дорогой.

Вам будет интересно Полмиллиарда рублей выделили дополнительно муниципалам Ленобласти на ремонт дорог Субсидии выделяются на проведение ремонта, капремонта и строительства муниципальных дорог в городах и поселках Ленобласти. До этого было выделено 1,1... 27.04.2020 431

Напомним, что цель нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации ДТП. Из федерального бюджета на эти цели Ленобласть получит за шесть лет 3,3 млрд рублей.

Ранее мы сообщали, что на региональных дорогах Ленобласти появились «умные» аншлаги с QR-код, по которому можно считать информацию о времени и сроках проведения ремонтных работ. К тому же на сайте “Ленавтодора” работает интерактивная карта, на которой в режиме реального времени можно проследить за работой техники, узнать показания дорожных метеостанций и места концентрации ДТП.