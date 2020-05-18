Жители Ленобласти могут поддержать проект «Мечта ветерана»

Жители Ленинградской области могут поддержать благотворительный проект «Мечта ветерана», который помогает ветеранам Великой Отечественной войны осуществить их мечты.

На сайте проекта можно увидеть о чем мечтают фронтовики, блокадники и труженики тыла. Каждый может передать им вещи или организовать встречу — для этого указаны список ветеранов и их мечты. Пользователь также может сообщить проекту о мечте конкретного ветерана.

Если мечта ветерана носит нематериальный характер, например, он хочет встретиться с кем-то, то участник проекта может сам организовать эту встречу. Помимо этого, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо может стать партнером проекта. Также все желающие могут стать волонтерами проекта.