Михаил Мишустин: 27 регионов России готовы ослабить ограничительные меры

В России удалось снизить рост заболеваемости, но ситуация с коронавирусом остается непростой, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

“По самым осторожным оценкам, динамика позитивная. Всё больше людей выздоравливают и выписываются из больниц домой”, — заявил он на заседании президиума координационного совета при правительстве.

Он считает, что режим самоизоляции не позволил допустить в стране взрывного роста заболеваемости. И на сегодняшний день, 27 регионов с низким приростом числа больных уже готовы к постепенному смягчению режимов ограничений.

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За последние сутки в России выявлено 8926 новых случаев в 81 регионе. Из них 40,1% не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших — 290 678 человек.