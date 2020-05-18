До 20 мая все медработники Ленобласти получат положенные выплаты

На выплаты медикам из бюджета Ленобласти выделено 130 миллионов рублей.

Во время “прямой линии” Александр Дрозденко рассказал, что до 20 мая все медработники Ленобласти, работающие с COVID-19, получат положенные им федеральные выплаты. Поступление на счет выплат проконтролирует комиссия финансового контроля.

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Напомним, президент России поручил главам регионов, чтобы до 15 мая все медики, работающие с COVID-19, получили апрельские выплаты. А накануне Владимир Путин раскритиковал регионы, которые осуществляют выплаты своим медикам, рассчитывая их по количеству отработанных часов. В связи с этим завтра, 19 мая, пройдет совещание по вопросу надбавок.