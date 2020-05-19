Прохладная и дождливая погода, ожидается в Ленобласти во вторник

Местами в регионе ожидаются дожди с мокрым снегом.

Согласно сообщениям синоптиков 19 мая на территории Ленобласти и Северной столицы ожидается прохладная и дождливая погода, местами возможны ливни.

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Температура будет на уровне от +4 до +9 градусов тепла, местами и у водоёмов до +4 градусов. Ветер ожидается юго-западный 3-5 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление будет на уровне нормы.