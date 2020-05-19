886 млн рублей выделено в Ленобласти на детский летний отдых

Депутаты Ленобласти обсудили детскую оздоровительную кампанию и спортивные сборы

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, вчера, 18 мая, постоянная комиссия по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи областного парламента под руководством Александра Перминова обсудила вопросы, связанные с подготовкой к летней детской оздоровительной кампании и проведению летних учебно-тренировочных сборов спортсменов Ленобласти с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на территории региона, связанной с COVID-19.

«Для нас очень важным является вопрос проведения и подготовки детских лагерей в связи с коронавирусом, депутаты профильной комиссии Законодательного собрания всегда с особым вниманием относятся к вопросам, связанным с детским отдыхом и оздоровлением детей», -отметил Александр Перминов.

Председатель комитета общего и профессионального образования Ленобласти Сергей Тарасов проинформировал, что в условиях распространения COVID-19 комитет занимается разработкой нового подхода к организации оздоровительной кампании. В настоящее время сформирован реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории региона. Лагеря должны были предоставить сведения о своей деятельности для внесения в реестр до 1 мая 2020 года, чтобы приступить к своей работе 1 июня 2020 года. Сформированный реестр размещен на сайте комитета.

На летнюю оздоровительную кампанию 2020 года из областного бюджета и бюджетов муниципальных образований планируется выделить более 886 млн рублей. Расчетная стоимость путевки этого года составляет 23 625 рублей. При этом 70% стоимости работающим родителям компенсирует бюджет региона, а опекуну, приемному родителю предоставляется компенсация в размере 100% от расчетной стоимости путевки. Подробная информация о лагерях, ценах и прочем можно посмотреть на сайте.

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В соответствии с Указами Президента РФ детям медицинских работников государственных учреждений здравоохранения предоставляются бесплатные путевки в летние оздоровительные лагеря. В случае самостоятельного ими приобретения путевок для детей в летние оздоровительные лагеря им может предоставляться компенсация стоимости путевки в размере 100% от расчетной стоимости.

Напомним, в целях недопущения распространения COVID-19 Правительство РФ временно с 28 марта до 1 июня 2020 года приостановило деятельность летних оздоровительных лагерей. В настоящий момент Ленобласть действует в соответствии с рекомендацией Министерства просвещения РФ, полученной в письме от 22 апреля 2020 года, в котором говорится, что решение о начале летней оздоровительной кампании 2020 года будет приниматься с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и отсутствия рисков возникновения новых очагов распространения инфекции на территории региона.

В первую очередь необходимо обеспечить отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей всех медицинских работников государственных учреждений.

В случае снятия ограничительных мер, планируется:

— в июне 2020 года организовать в пяти государственных летних оздоровительных лагерях Ленобласти смены для детей-сирот, воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (300 детей); детей медицинских работников государственных медицинских организаций 47 региона (350 детей).

— летнюю оздоровительную кампанию в Ленобласти планируется начать не ранее июля 2020 года, осуществив комплекс необходимых дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Тема летней оздоровительной кампании 2020 года находится на контроле у Губернатора региона и рассмотрена на совещании со всеми главами МО и главами администраций МО региона, со всеми профильными комитетами и ведомствами, отвечающими за данный вопрос. Кроме того, ведется работа с профильными комитетами Петербурга по вопросу отдыха детей из Петербурга на в Ленобласти.

Депутата Олега Петрова интересовал вопрос, связанный с работой частных и муниципальных лагерей. Сергей Тарасов подтвердил, что все лагеря готовы к работе (в Ленобласти всего 68 лагеря, из них 11 муниципальных). Все зависит от эпидемиологической обстановки, но пока планируется начать их работу с 1 июля 2020 года. Акцент в воспитательной работе в этом году будет делаться на юбилей Победы и на патриотическое воспитание ребят в лагерях.

Парламентарий Александр Матвеев задал вопрос о том, все ли дети медицинских работников государственных учреждений могут рассчитывать на летний отдых в лагере и будет ли включен в перечень обследования перед посещением лагеря анализ на COVID-19. Глава ведомства ответил, что дети всех без исключения медработников госучреждений могут рассчитывать на отдых в лагере. Что касается прохождения анализа на коронавирусную инфекцию, решение будет принято ближе к началу работы лагерей.

«Для всех детей, кто не сможет посетить лагеря Ленинградской области, предоставляется возможность участвовать в конкурсе «Большая перемена — 2020» — это всероссийский онлайн конкурс, в котором могут принять участие школьники из Ленинградской области. Пройдя тестирование на интеллект, эрудицию и профориентацию, участники попадают в интересное сообщество, получают доступ к современным программам и рекомендации «звездных» наставников — ведущих специалистов разных сфер деятельности. Победители и призеры данного конкурса по окончании снятия всех ограничительных мер смогут выехать в «Артек» на очную сессию»,- рассказал Сергей Тарасов.

Также члены комиссии обсудили вопрос, инициированный депутатом Александром Русских, о проведении в 2020 году летних учебно-тренировочных сборов спортсменов Ленобласти с учетом COVID-19.

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Евгений Пономарев рассказал, что Министерство спорта РФ разработало «Рекомендации субъектам Российской Федерации по поэтапному снятию ограничительных мер в отрасли физической культуры и спорта в условиях эпидемического распространения COVID-19» в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. В свою очередь, Правительство Ленинградской области разработало постановление №277 «О мерах по предотвращению распространению коронавирусной инфекции на территории Ленинградской области», согласно которому выделяются три этапа снятия ограничительных мер в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе, в том числе в отношении занятий физической культурой и спортом, проведения соревнований различного уровня.

Безусловно, пока преждевременно говорить о точных сроках, все эти вопросы также находятся на контроле у органов власти Ленинградской области.