Оперштаб: за сутки от COVID-19 в России выписано 5 921 человек, всего выписаны 76 130

За сутки после коронавируса в России выписано 5 921 человек, всего выписаны 76 130, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России.

«За последние сутки выписано 5 921 человек… За весь период выписано 76 130», — говорится в сообщении.

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В частности, в Москве за сутки выписаны 2583 человека, 253 — в Подмосковье, 196 — в Дагестане, 187 — в Свердловской области.