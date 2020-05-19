В Сясьстрое на лестничной клетке нашли труп мужчины

Подозреваемая в убийстве уже задержана полицейскими Волосовского района Ленобласти.
Жертву нашли 15 мая на лестничной клетке одного из домов на Петрозаводской улице в Сясьстрое. Судебно-медицинское исследование показало, что смерть мужчины 1980 года рождения наступила в результате колото-резаного ранения грудной клетки с повреждением сердца.
Вечером 18 мая полиция полиция задержала подозреваемую — безработную женщину 1988 года рождения. По предварительной версии, во время пьяной ссоры она ударила ножом своего знакомого, тот выбежал на лестничную площадку, где и скончался.
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19.05.2020 132
Возбуждено уголовное дело.