В Сясьстрое на лестничной клетке нашли труп мужчины

Подозреваемая в убийстве уже задержана полицейскими Волосовского района Ленобласти.

Жертву нашли 15 мая на лестничной клетке одного из домов на Петрозаводской улице в Сясьстрое. Судебно-медицинское исследование показало, что смерть мужчины 1980 года рождения наступила в результате колото-резаного ранения грудной клетки с повреждением сердца.

Вечером 18 мая полиция полиция задержала подозреваемую — безработную женщину 1988 года рождения. По предварительной версии, во время пьяной ссоры она ударила ножом своего знакомого, тот выбежал на лестничную площадку, где и скончался.

Вам будет интересно Во Всеволожске гость избил жителя коммуналки кружкой Вчера днем, 18 мая, полицейские задержали 28-летнего помощника печатника из Петербурга. Его подозревают в избиении 42-летнего безработного во Всеволожске. По предварительной... 19.05.2020 132

Возбуждено уголовное дело.