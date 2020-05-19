В Выборге ограбили квартиру, один из грабителей – с финским акцентом

19 мая около 00:30 в полицию Выборгского района сообщили о грабеже в квартире дома, расположенного по улице 1-й Бригадной в Выборге.
Трое злоумышленников избили хозяина квартиры и вынесли телевизор Sony, ТВ-приставку, смартфон и чайный сервиз. По словам пострадавшего, грабители – молодые люди в возрасте 20-25 лет. Один из них плохо говорил по-русски и имел финский акцент.
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19.05.2020 26