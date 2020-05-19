Более 20 водителей наказали за пьяную езду в Ленобласти и Петербурге

В Петербурге и Ленобласти поймали 21 водителя, которые находились за рулем в нетрезвом виде. Один был в состоянии наркотического опьянения.

С 15 по 17 мая сотрудники ГИБДД провели в рейд по выявлению нетрезвых водителей. За это время удалось поймать 21 пьяного водителя, один из них был под наркотиками. 16 человек и вовсе отказались от медицинского освидетельствования.

Всем нарушителям грозит штраф до 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Четверых привлекут к ответственности за повторную пьяную езду.