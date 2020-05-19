Еще 29 человек выздоровели от коронавируса в Ленобласти

Динамика остается стабильной: в некоторых районах Ленобласти больше выздоровевших, чем заболевших.

Так, за последние сутки больше всего выздоровели во Всеволожском районе — сразу 13 человек: во Всеволожске и Кудрово — по три жителя, в Новосергиевке и Рахье — по двое, в Мурино, Янино-1 и поселке имени Морозова — по одному. При этом там не было зафиксировано ни одного нового случая заражения.

В Выборгском районе выздоровели семь человек: в Выборге, Гончарово, Первомайском, Пушном и Светогорске. В Кингисеппском и Киришском районах — по двое, в Бокситогорском, Волховском, Гатчинском, Тихвинском и Приозерском — по одному.

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Отметим, что за весь период пандемии в Ленобласти выздоровели 734 – поправились. Общее число заболевших — 2133 человек.