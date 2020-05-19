Видео: под Тихвином лоб в лоб столкнулись фура и легковушка, есть пострадавшие

В серьезном ДТП пострадали водитель легковушки и двое его пассажиров.

ДТП произошло около 17 часов вечера 19 мая в районе деревни Свирь в Ленобласти. По предварительной информации, грузовик MAN под управлением 57-летний водителя выехал на встречную полосу и врезался в KIA Optima. На видео видно, что легковушка получила сильные повреждения, а грузовик развалился на части.

В результате лобового столкновения пострадали 34-летний водитель легковушки и его пассажиры: двое отделались ушибами и третий получил травмы средней степени тяжести.

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Дорожная полиция проводит проверку.